  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da 7 dakikada bir kişi alzaymır oluyor
Aktüel

İran'da 7 dakikada bir kişi alzaymır oluyor

İran Alzaymır Derneği Başkanı Masume Salihi: - "İran'da 750 bin alzaymır hastası bulunuyor. Yaşlı nüfusun çoğalmasıyla bu rakamda artış gözleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:47:06 -
İran'da 7 dakikada bir kişi alzaymır oluyor

İSTANBUL (AA) - İran Alzaymır Derneği Başkanı Masume Salihi, her 7 dakikada bir İranlının alzaymır hastalığına yakalandığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Salihi, "Şu an İran'da 750 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Her 7 dakikada bir İranlı bu hastalığa yakalanıyor. Yaşlı nüfusun çoğalmasıyla bu rakamda artış gözleniyor." dedi.

Söz konusu hastalığın sağlık sistemine büyük yük getirdiğini dile getiren Salihi, halkın alzaymırla ilgili fazla bilgisi olmadığını ve ilk aşamalarda teşhis ve tedavi sürecinin başlaması halinde hastaların durumunun daha iyi seyrettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülke yaşlanma sürecine girmiş bulunuyor. Böyle giderse 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
ABD Suriye’de ne karıştırıyor?
Dünya

ABD Suriye’de ne karıştırıyor?

ABD, Suriye sınırları içeresinde Rus askerlerle yaşadığı gerilim üzerine bölgeye daha fazla asker gönderme kararı aldı.
Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap
Gündem

Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan merakla beklenen cevap geldi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı