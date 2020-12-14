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Aktüel İran'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu "gelin" edildi
Aktüel

İran'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu "gelin" edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:58:14 -
İran'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu "gelin" edildi

ANKARA (AA) - İran'da bu yılın Mart-Nisan-Mayıs (İran takvimine göre yılın ilk çeyreği) aylarında 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran İstatistik Merkezi "İran'ın Kültürel ve Sosyal Durumu" başlıklı raporunu yayınladı.

Buna göre, yılın ilk üç ayında 10 yaşından küçük 1, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 7 binden fazla kız çocuğu, evlendirildi.

Aynı dönemde, 15 yaşından küçük çocuk gelinler 346 bebek dünyaya getirirken, 15-19 yaşları arasında anne olanlar ise 16 binden fazla çocuk doğurdu.

İran Medeni Kanunu'na göre, 13 yaş altındaki kişilerin evlenmesinin mahkemenin iznine tabi olduğu belirtilen raporda, kanundan doğan boşlukların ailelerce suistimal edildiği ifade edildi.

Yasalaşması beklenen "13 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Evlilik Yasağı Tasarısı"nın 2 yıldır İran Meclisi'ne sunulmasının beklendiği aktarıldı.











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