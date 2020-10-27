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Aktüel İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
Aktüel

İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:07:55 -
İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı

TAHRAN (AA) - İran Yargı Erki bünyesinde çalışan 28 kişi "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Bilgi Koruma Merkezi, yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 28 yargı çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerin, yargıda dosyası bulunanlarla irtibata geçtiği ve dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.

Söz konusu yargı çalışanlarının görevleri ve konumlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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