İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
TAHRAN (AA) - İran Yargı Erki bünyesinde çalışan 28 kişi "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Bilgi Koruma Merkezi, yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 28 yargı çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.
Bu kişilerin, yargıda dosyası bulunanlarla irtibata geçtiği ve dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.
Söz konusu yargı çalışanlarının görevleri ve konumlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.