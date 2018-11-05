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İran'a yaptırım uygulayan ABD'den açıklama: İran halkıyla dayanışma içindeyiz

İran'a yaptırım kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından Arapça açıklama yaptı. Pompeo, "ABD, İran halkıyla dayanışma içinde..." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
İran'a yaptırım uygulayan ABD'den açıklama: İran halkıyla dayanışma içindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımlarıyla ilgili sosyal medya hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "ABD, İran halkıyla dayanışma içinde" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın toplantısının ardından İran yaptırımlarına ilişkin Twitter'da Arapça açıklama yaptı. Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD, İran halkıyla dayanışma içinde. Yaklaşık 40 yıllık kötü ekonomik yönetim ve yolsuzluğun acısını en çok İran halkı çekmiştir. İran rejiminin söylediklerinin aksine, yaptırımlar gıda, tarım, ilaç ve tıbbi ekipman satın almayı kapsamıyor" dedi.

ABD, bugün nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü yeniden uygulamaya koydu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
  1. Mike Pompeo
  2. İran
  3. abd

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