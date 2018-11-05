İran yaptırımlarında Türkiye'ye muafiyet doları indirdi
Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlardan Trükiye'nin muaf tutulmasını açıklamasından sonra dolar 5,43 seviyesinin altına indi.05 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulduğunun resmen açıklanması sonrasında dolar/TL 5,43'ün altına indi.
Dolar/TL, açıklama sonrası 5,4225'le günün en düşüğünü gördü.
Sabah açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar 5.47'nin üzerine kadar yükselmişti.
Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı.
ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.
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