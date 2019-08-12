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İran ve Katar'dan kritik görüşme: Koalisyon yenilecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede, "Körfez sularının güvenliği yabancı ülkelerin işi değil" dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:45
İran ve Katar'dan kritik görüşme: Koalisyon yenilecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdurrahman el-Sani ile görüşmesinde, Basra Körfezi'ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar’a ziyareti kapsamında başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile görüştü. İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Basra Körfezi'nin güvenliği konusu da ele alındı.

"Varlık gösteremeden yenilecek"

Basra Körfezi'ndeki yabancı güçlerin Körfez’de gerginliği artırdığını belirten Zarif, Körfez’de kurulması planlanan askeri koalisyonun varlık gösteremeden yenileceğini söyledi.

Basra Körfezi'ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu vurgulayan Zarif, "Körfez sularının güvenliği yabancı ülkelerin işi değil" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ise İran ile siyasi ve ekonomik ilişkinin önemine işaret ederek, bölgenin güvenlik ve istikrarı için İran ile işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:45
  1. İran
  2. Katar

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