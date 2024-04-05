İran savaş mı açacak? 'Misliyle karşılık vereceğiz'

Yürüyüşte İsrail'in İran Konsolosluğuna yönelik saldırısında hayatını kaybeden 7 İranlı askerin tabutları taşındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü’nde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran konsolosluğunu hedef almasına ilişkin, "İsrail'i buradan uyarıyorum, ülkemizin güvenliğine yönelik hiçbir eyleminiz karşılıksız kalmayacak. Dini liderimizin de söylediği gibi ülkemizin yiğit evlatları Siyonist İsrail rejimini cezalandıracak" ifadelerini kullandı.

ABD ve Batılı ülkeleri İsrail'e askeri ve siyasi destek vermekle suçlayan Selami, "Siyonistler ve onların destekçisi ABD, ne kadar fazla Müslüman öldürürlerse kendi güvenliklerini o kadar sağlayacaklarını zannediyor. Ama gerçek böyle değil. İsrail bugün Gazze'den geri çekilse dahi savaşta yenilmiştir ve kaybeden taraf olmuştur. Siyonist İsrail rejimi, ABD sayesinde hala nefes alabiliyor. Batı dünyası İsrail'e olan desteğini bıraktığı an bu rejim yok olacaktır" şeklinde konuştu.

Selami, İsrail'in neden olduğu felaket ve suçlardan kaçamayacağını söyleyerek, "Siyonist rejim, savaşı bölgeye yaymaya çalışarak kendi varlığını devam ettireceğini sanmasın. İsrail rejimi tehlikede olduğunu ve hedef alınabileceğini artık çok iyi biliyor. Siyonistler için savaş ve yaşam arasında bir seçim söz konusu değil, onların tek seçimi tamamen teslim olmaktır" dedi.

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'Misliyle karşılık vereceğiz'

Yürüyüşe katılan İranlı Ali Ekber Shamhalu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bizim halk olarak İsrail'e gösterdiğimiz ilk tepki, meydanlara çıkmak oldu. Her şehide ve saldırılarına misliyle karşılık vereceğiz. Konsolosluğumuza yönelik saldırının karşılığını da Allah'ın izniyle İsrail rejimini yok ederek vereceğiz."