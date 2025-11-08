İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, "İran Merkez Bankası Kanunu’nun 58. maddesinin (a) bendinde yer alan ve ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören değişiklik tasarısı, gerekli düzeltmelerin ardından yeniden incelendi ve artık şeriat hükümleriyle ya da Anayasa ile çelişmediği belirlendi" açıklamasını yaptı.

Nazif, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 sıfırın kaldırılması sürecinin resmen başlayacağını belirterek, "Bu uygulama ani bir şekilde yapılmayacak. Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlar, gerekli altyapıyı hazırlamak ve halkı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi, 5 Ekim'de gerçekleştirdiği oturumda Para ve Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılarak ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Mecliste yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullanmıştı.

Kabul edilen düzenlemeye göre İran’ın ulusal para birimi "Riyal" olarak belirlenmişti.

Yeni sisteme göre mevcut 10 bin Riyal, 1 "Yeni Riyal"e denk gelirken, para biriminin alt birimi olarak "Kıran" (kuruş) kullanılması öngörülmüştü.