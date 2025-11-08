  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Dünya İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
Dünya

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

İran'da para biriminden 4 sıfır atılmasına ilişkin Meclis kararı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, "İran Merkez Bankası Kanunu’nun 58. maddesinin (a) bendinde yer alan ve ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören değişiklik tasarısı, gerekli düzeltmelerin ardından yeniden incelendi ve artık şeriat hükümleriyle ya da Anayasa ile çelişmediği belirlendi" açıklamasını yaptı.

Nazif, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 sıfırın kaldırılması sürecinin resmen başlayacağını belirterek, "Bu uygulama ani bir şekilde yapılmayacak. Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlar, gerekli altyapıyı hazırlamak ve halkı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi, 5 Ekim'de gerçekleştirdiği oturumda Para ve Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılarak ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Mecliste yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullanmıştı.

Kabul edilen düzenlemeye göre İran’ın ulusal para birimi "Riyal" olarak belirlenmişti.

Yeni sisteme göre mevcut 10 bin Riyal, 1 "Yeni Riyal"e denk gelirken, para biriminin alt birimi olarak "Kıran" (kuruş) kullanılması öngörülmüştü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ibrahim

Sıra Laik Bizans Türkiye’sinde nasılsa alıştılar
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e: Abicim bu üslup nedir?
Gündem

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e: Abicim bu üslup nedir?

Cüneyt Özdemir, sokaklardan çığırtkanlık yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23