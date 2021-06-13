İran medyasında Türkiye hakkında skandal haber! Tepki çekti

İran'ın İngilizce yayın yapan ve ülke yönetiminin resmi siyasetini yansıttığı bilinen Press TV, Türkiye'nin Irak'taki ilişki ve yatırımlarını eleştirerek Türkiye'yi Irak'ı sömürgeleştirmeye çalışmakla suçladı.

Press TV, İran yanlısı Iraklı Şii politikacı Heysem Hazali'nin İran'ın politikaları doğrultusunda, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

Hazali, Türkiye'nin ana hedefinin enerji kaynaklarını kontrol altına almak olduğunu, Musul ve Kerkük'ün petrollerini ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek büyük bir skandala imza attı.

Türkiye'nin PKK gerekçesiyle Sincar'ı ele geçirmeye çalıştığını, asıl amacının Sincar'dan geçen Musul-Halep karayolunu kontrol etmek olduğunu iddia ederek akılalmaz bir haber yaptı.

PKK varlığını görmezden geldiler

Diğer yandan Press TV, Türkiye'nin geçmişten bugüne Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinde devam eden askeri ve ekonomik varlığını da eleştirdi. Türkiye'yi Irak topraklarında keyfi askeri harekat yapmakla suçlayan Press TV, bölgedeki PKK varlığından ise bahsetmedi.

Kaynak: Mepa News