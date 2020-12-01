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Aktüel İran meclisi nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti
Aktüel

İran meclisi nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, tasarının Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde nihai onayı alıp yasalaşması halinde uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:27:40 -
İran meclisi nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ANKARA (AA) - İran Meclisi, nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı ana hatlarıyla kabul ederken, tasarının nihai onay alması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen tasarının ana hatları, 290 kişilik mecliste 251 oyla kabul edildi.

İranlı milletvekilleri tasarının kabul edilmesinin ardından "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Şehitlik iftiharımızdır" ve "Damarlarımızdaki kan liderimize (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) bir armağandır" şeklinde sloganlar attı.

Mecliste kabul edilen tasarının Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde nihai onayı alıp yasalaşması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak.

Tasarı ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının tasarının nihai onayının ardından gelecek iki aylık süreç içerisinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'den ayrılma çağrısında bulunuyor.

İran, Ek Protokol uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. Tahran yönetiminin, Ek Protokol'den ayrılması, UAEA müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.




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