  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran lideri Hamaney'den Lübnan'a taziye mesajı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: - "Bu facia karşısında sabır göstermek Lübnan'ın onurlu tarihinde altın bir sayfa olacaktır" - Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne Beyrut halkına destek amacıyla Lübnan bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:50:21 -
İran lideri Hamaney'den Lübnan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "acı verici bir facia" olarak niteleyen Hamaney, Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

Hamaney, "Bu facia karşısında sabır göstermek Lübnan'ın onurlu tarihinde altın bir sayfa olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne büyük bir patlamayla sarsılan Beyrut halkına destek amacıyla Lübnan bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.

Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda Beyrut kentindeki insanlara "Dualar Beyrut için" yazısıyla destek verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı