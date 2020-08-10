  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: "Bakanlığın açıkladığı sayılar, gerçek sayıların yirmide biri"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:59:16 -
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: "Bakanlığın açıkladığı sayılar, gerçek sayıların yirmide biri"

İSTANBUL (AA) - İran'da Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yapılan resmi açıklamaların gerçek sayıların sadece "yirmide biri" olduğunu söyledi.

"Jahanesanat" haber sitesine konuşan Mahbubfer, "İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı." dedi.

Ülkede salgının yayılmaya başladığı günden bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarına ilişkin açıklanan resmi sayıların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mahbubfer, "Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) sayıların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Kurul ile hükümet arasında ciddi görüş farklılıkları

Koronavirüsle Mücadele Kurulu üyeleri ile hükümet arasındaki görüş farklılıklarına da değinen Mahbubfer, şunları kaydetti:

"Tüm uyarılara rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, muharrem ayı etkinliklerinin coşkuyla kutlanacağını söylemesi, Kurul üyeleriyle hükümet arasındaki ciddi görüş farklılıklarını ortaya koymuştur."

- Sonbaharda daha ölümcül yeni bir dalga endişesi

Ekonomik kaygılar nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesini de eleştiren Mahbubfer, ülke genelinde sıkı tedbirler alınmaması durumunda sonbaharda daha ölümcül yeni bir dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı