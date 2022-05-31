İran kedisi özellikleri ve bakımı! Persian çok tüy döker mi?

İran Kedisi tarihine bakıldığı zaman 17. Yüzyıla kadar uzandığı görülmektedir. İlk olarak Avrupa’da tanınmıştır. Oradan ise tüm dünyada popüler bir hale gelmiştir. Güzelliği ve ihtişamı ile ön planda yer alan bir kedi cinsidir. Asil kedi ırkları içerisinde gösterilmektedir. Bunun için de her dönem popüler bir kedi cinsi olmaya devam etmiştir.

İran Kedisi özellikleri içindeki farklı renkleri dikkat çeker. Ancak duman grisi ve beyaz rengi sıklıkla görülmektedir. İran Kedisi sarı renk ise en yaygın renk olarak bilinir. Sahiplerine olan sadakatleri ile bilinmektedirler. Evde beslemek için en uygun kedi olarak İran Kedisi cinsi tercih edilebilir.

Oldukça yoğun bir kürke sahiptir. Bunun için de İran Kedisi cinsine pofuduk da denilmektedir. Patileri, boyun kısmı ve kuyruğu bile yoğun tüylerle kaplıdır. Oldukça uysal bir karaktere sahiptir. İran Kedisi cinsinin kedi güzellik yarışmalarında da birincilikleri vardır.

İran Kedisi Kişilik - Karakter Özellikleri

İran Kedisi denildiği zaman akla ilk olarak sakin tavırları gelir. Evin içerisinde sürekli hareket halinde olmazlar. Oyun oynamayı ve koşturmayı da pek sevmezler. Sakin karakterleri her zaman ön plandadır.

Evde rahatlıkla besleyebileceğiniz bir kedi arıyorsanız İran Kedisi ideal bir seçim olacaktır. Rahat ettiği köşede vakit geçirmek onun için en büyük zevklerden biridir.

Sahipleri ve aile bireyleri ile de uyum sağlayabilmektedir. Bulunduğu ortama hızlıca adapte olacaktır. Çocuklarla da çok iyi bir şekilde anlaşırlar. İran Kedisi özellikleri gereği çocuklu ve bebekli aileler için sorun teşkil etmezler. Diğer evcil hayvanlarla kolay dostluk kurabilir. İran Kedisi oldukça zeki bir kedi türüdür. Miskin tavırlara sahip olsa da İran Kedisi zekası ile her daim beğenilmektedir.

İran Kedisi cinsine ait olan kediler uzun süre evde yalnız kalabilirler. Sadece mamasının ve suyunun olduğundan emin olmalısınız. Evde kimse yokken eşyalara zarar vermez ve evi karıştırmazlar.

Sahibinin eve dönmesini sessiz bir şekilde beklerler. İran Kedisi yavru iken aynı karaktere sahiptir. Ayrıca sesli ve gürültülü ortamlarda yaşamaktan nefret ederler. Sakin ve huzurlu alanlar İran Kedisi cinsinin en sevdiği yerlerdendir.

İran Kedisi Vücut Yapısı

İran Kedisi dışarıdan bakıldığına güzelliği ile dikkat çekmektedir. İran Kedisi özellikleri ve fiziksel nitelikleri ise şu şekilde listelenebilir:

-İran Kedisi cinsleri çok sağlam ve sağlıklıdırlar. Bu cins kediler ortalama 3 ile 5 kilo arasında olurlar.

-Kalın ve iri kemikli bir vücutları vardır. Bunun için omuzları oldukça geniştir. Kalça bölümünden itibaren ise biraz daha kıvrımlı bir yapıya sahiptir.

-İran Kedisi’nin bacakları çok kalındır. Göğüs kısmı da diğer kedilere oranla biraz daha geniş bir yapıdadır.

-Yuvarlak, oldukça iri gözlere sahiptirler. İran Kedisi’nin gözleri ise genellikle renklidir.

-Kalkık ve kısa bir burun yapıları vardır. Ancak burnu yüzü ile çok orantılı bir büyüklüktedir.

-Yoğun tüylü bir kedi olduğu için kulaklarında bile tüy vardır. Kulaklarının ise kafasına göre küçük olduğu dikkatlerden kaçmaz.

-Kuyruğu kabarık yapısı ile dikkat çeker. Kuyruğunun bu denli büyük durmasının nedeni çok tüylü olmasıdır. Oldukça kalın bir kuyruğa sahiptir. Ayrıca vücudundaki en yoğun tüyler kuyruk kısmında bulunurlar.

-İran Kedisi pek çok farklı renkte olabilir. Genel olarak altın, gri ve beyaz renkleri görülür. Ancak tekir ve diğer desenli renkleri de vardır.

-İran Kedisi fiyatları farklı aralıklara sahiptir. Yavru ve sağlıklı bir İran Kedisi fiyatları 3.000 TL’den başlayabilmektedir. Yine de İran Kedisi fiyatları kedinin yaşına ve tüy rengine göre değişebilir. İran Kedisi yavru ve beyaz renkte olanlar her zaman daha yüksek fiyatlardadır.

İran Kedisi Bakımı

İran Kedisi rutin bakım açısından özel ihtiyaçlara sahiptir. Hem haftalık hem de aylık bakımlarını kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Özellikle tüy bakımına ayrı bir özen göstermenizde yarar olacaktır. İran Kedisi bakımı sırasında dikkat etmeniz gerekenler...

İran Kedisi bakımı ve beslenmesi hassasiyet gerektirir. Özellikle yüksek kaliteli mamaları tercih etmelisiniz. Ayrıca iki öğün ve belirli oranda kuru mama vermeyi ihmal etmeyiniz.

Genel olarak hareketsiz ve sakin bir yapıya sahiptirler. İran Kedisi bundan dolayı obezite sorunu yaşayabilir. Kilo kontrolünü dengede tutmalısınız. İran Kedisi ilk altı aylık dönemde üç öğün beslenmelidir. İran Kedisi bakımı için ev yemeklerinin verilmesinden uzak durulmalıdır. İran Kedisi bakımı sırasındaki tüm rutinler süreklilik istemektedir. Tüylerinin bakımı üzerinde durmalısınız. Hem yoğun hem de uzun tüylere sahiptirler. Haftada 3 veya 4 kez tüylerini taramalısınız. İran Kedisi’nin tırnakları çok hızlı bir şekilde uzayabilmektedir. Düzenli olarak tırnaklarını kesmelisiniz. Patilerindeki tırnaklar kıvrık uzayabilmektedir. Bu da sevimli dostunuza zarar verebilir.

Haftalık bakım içerisinde kulaklarını unutmamalısınız. Kulak temizleyici ürünler ile kulak içlerini mutlaka temizlemelisiniz. İran Kedisi bakımı sırasında dişlerini haftada 3 kez fırçalamalısınız. İran Kedisi cinsleri yüksek proteinli mama tüketmelidir. Bu da dişlerinin zarar görmesine neden olabilir.

İran Kedisi Tüy Bakımı- Persian çok tüy döker mi?

İran Kedisi tüyleri oldukça ihtişamlı ve güzeldir. Ayrıca kabarık ve yoğun bir kürke sahiptir. Tüylerinin yumuşaklığı ile öne çıkan bir kedi ırkıdır. İran Kedisi bakımı için biraz uğraşmanız gerekebilir. Özellikle tüy bakımı ile ilgili belirli bir rutini takip etmelisiniz. Günlük olarak taranması oldukça önemlidir. Uzun bir tüy yapısına sahiptir. Bunun için tüyleri hemen dolaşabilir. Taramadığınız zaman tüylerinin karışmasına neden olabilirsiniz.

Kediniz dışarı çıkmasa bile evde de kirlenebilir. İran Kedisi tüyleri çok uzun bir kedidir. Bunun için tüyleri pislik toplar. Düzenli olarak taramadığınız zaman tüyleri sağlığını da kaybedecektir. Tüylerinin parlaklığını koruması için de taramalısınız.

İran Kedisi bakımı içinde tüyleri için tarakları veya kedi fırçalarını kullanabilirsiniz. Günlük tüylerini tarayarak ölü tüylerden kurtulmasını da sağlayacaksınız. Bu sayede kedinizin derisi nefes alabilecektir.

Tüy dökme mevsiminde yoğun bir tüy dökme sorunu yaşarlar. Bu dönemde günde birkaç kez tüylerini taramak zorunda kalabilirsiniz. İran Kedisi cinsinin kürkünün bakımı onun sağlığını da yakından ilgilendirmektedir.

İran Kedisi Tüy ve Kürk Sorunları

İran Kedisi kürkü ile pek çok cinsten ayrılmaktadır. Sürekli olarak taramanız gerekir. Yoğun tüy dökerler. Ayrıca sağlıklı bir kürke sahip olması için de taramalısınız. Oldukça güzel bir görünüme sahiptir. İran Kedisi bakımı sırasında tüy tarama işlemini ihmal etmemelisiniz.

İran Kedisi özellikleri gereği kürkü iki katmanlıdır. Tüylerindeki dolaşıklıkların nedeni budur. Karışıklıkların oluşmaması için düzenli olarak taramalısınız. İran Kedisi tüyleri dolaşırsa açılması imkansız bir hal alabilir. Topak şeklinde kalan tüylerinin kesilmemesi için her gün fırçalayabilirsiniz. Bu sayede patili dostunuzun cildi de rahat bir nefes alabilir. Eğer ölü tüyler birikirse cildinde yaralar açılabilir. Bunun için İran Kedisi bakımı içinde tüylerini taramayı ihmal etmeyiniz.

İran Kedisi cinsinin tüylerinin taranması sağlığı için de önemlidir. Tüy yumaklarını kendini temizlerken yutabilir. Bu da ciddi sindirim problemlerinin oluşmasına neden olabilir. Kendini gün içinde temizlerken tüy yutup yutmadığına dikkat etmelisiniz.

İran Kedisi cinsi iki kez tüy dökme mevsimine girer. Bu süreçte uzun tüylerini kısaltabilirsiniz. Onun sağlığı için tamamen tıraş etmekten kaçınmanızda yarar olacaktır. İran Kedisi tıraşı için pet kuaförlerinden destek isteyebilirsiniz.

İran Kedisi Hastalıkları

İran Kedisi özel ırklar içerisinde yer almaktadır. Ancak melez bir kedi cinsidir. Bunun için de genetik rahatsızlıklara sahiptir. İran Kedisi özellikleri içinde yer alan bu hastalıklara dikkat etmelisiniz. Yüz yapısı özellikle genetik bir özelliğidir. Bu özelliklerinden dolayı da sağlık sorunları yaşayabilirler.

İran Kedisinin burun delikleri çok küçüktür. Nefes almada zaman zaman sorun yaşayabilirler. Solunum problemlerini çok sık yaşadıkları bilinir.

Hırıltılı nefes alma sıklıkla görülür. Uyurken zorlanabilirler.

İran Kedisi göz hastalıkları için de oldukça yatkındır. Göz kapaklarının içe doğru kıvrık olduğu bilinir. Bunun için de çok kolay enfeksiyon kapabilirler.

İran Kedisi bakımı içerisinde beslenmesine de dikkat edilmelidir. Böbrek rahatsızlıklarına yatkın oldukları bilinir. Kalitesiz mamalar ile beslenmemesine dikkat edilmelidir. Böbrek sorunu yaşayan kedilerde ani ölümler meydana gelebilir. İran Kedisi yavru iken kaliteli bir şekilde beslenmelidir.

İran Kedisi deri mantarı ve saç kıran sorunlarını da yaşayabilir. İran Kedisi bakımı sırasında bunun için tüylerine önem vermelisiniz. Tüylerini günlük fırçalamalı veya taramalısınız. Derisini de her gün kontrol etmenizde yarar olacaktır.

İran Kedisi cinsinde kiraz gözü hastalığı da görülebilmektedir. Ayrıca kalp sorunlarına olan yatkınlıkları da gözlerden kaçmamaktadır.

Kalp sorunu olan Kardiyomiyopati sıklıkla görülür. İran Kedisi özellikleri gereği yavru iken genel kontrollerden geçmelidir. Özellikle yaşlılık döneminde kalp ile ilgili sorunlar görülebilir.

İran Kedisi kalp sorunu yaşadığını zor nefes almasından anlayabilirsiniz. İştahsızlık ve uyuşukluk da belirtiler içerisinde yer almaktadır. Ayrıca kısmi felç gibi ciddi sorunlar da kendini gösterebilir. İran Kedisi sahibi iseniz düzenli olarak veterinere götürmenizde yarar olacaktır.

İran Kedisi Nelerden Hoşlanır?

İran Kedisi cinsi genellikle dinlenmekten ve uyumaktan keyif alırlar. Ayrıca kucak kedisi de değillerdir. Evin içerisinde miskinlik yapmak ve dinlenmek en sevdikleri şeylerdendir. Onlar için sessiz ve gürültüsüz ortamlar oldukça idealdir. Kendilerini sevdirmek için sahiplerine sırnaşırlar. Aynı şekilde oyun oynamak istediklerinde de bunu belli edebilirler. Sevimli bir kedi olsalar da suratları genel olarak asık olabilir.

İran Kedisi Bakımı Nasıl Yapılır?

İran Kedisi beslenme ve genel bakımı belirli bir düzende yapılmalıdır. Tüylerinin güzelliğini korumak için günlük olarak taramalısınız. Ayrıca iki haftada bir tırnaklarını kesmeye de özen göstermelisiniz. Tüyleri oldukça uzun olduğu için göz temizliğine ayrı bir önem vermelisiniz. Gözlerini her gün nemli ve temiz bir bez ile silebilirsiniz. Bu sayede gözlerinde akıntı veya enfeksiyon oluşmayacaktır.

İran Kedisi Mama Dışında Ne Yer?

İran Kedisi kaliteli ve yeterli mamalar ile beslenmelidir. Düzenli bir beslenme programı hazırlamalısınız. Kalitesi yüksek olan kuru ve yaş mamalar ideal bir seçim olacaktır. Oldukça obur bir yapıları vardır. Hareketli de olmadıkları içi obezite sorunu yaşayabilirler. Ev yemekleri içerisinde haşlanmış tavuk uygun bir seçim olacaktır. Ancak yine de veteriner hekiminiz ile görüşmenizde yarar olacaktır.

İran Kedisi Kıl Döker mi?

İran Kedisi uzun ve çok sık tüylü bir kedidir. Yoğun tüy dökme sorunu yaşarlar. Bunun için İran Kedisi tüy bakımı da oldukça zordur. Tüylerinin her gün düzenli olarak fırçalanması gerekir. Kıllarını birkaç gün taramazsanız hemen dolaşabilir ve karışabilir. Bunun önüne geçmek için İran Kedisi tüylerini uygun bir tarak ile taramalısınız.

İran Kedisi ülkemizde ve dünyada da oldukça popülerdir. Güzelliği ile dikkat çeken İran Kedisi sahibi olmaya karar verdiyseniz şanslısınız. Bakımının biraz sizleri zorlayacağını söyleyebiliriz. Tüy bakımına dikkat etmenizde yarar olacaktır. Bununla birlikte özel bir beslenme programı da gerekmektedir. İran Kedisi cinsinin düzenli olarak veterinere götürülmesi gerekir. Genetik rahatsızlıklardan kaynaklı sağlık sorunları yaşadıkları bilinir.

Kedi kısırlaştırma ameliyatı nasıl yapılır

Erkek kedilerin kısırlaştırma operasyonu dişi kedilere göre kolaydır ve operasyon kısa sürer (takriben 1 saat). Dişi kediler ise tam bir operasyon geçirir (takriben 3 saat). Karın bölgesi tıraşlanarak temizlenir ve 5-6 santim büyüklüğünde bir kesik açılır. Dişi kedilerin operasyon sonrasında bakımı çok önemlidir.