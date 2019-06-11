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İran karşıtı makaleler yazıyordu... Sahte olduğu ortaya çıktı!

Yazdığı İran karşıtı makaleler ile bilinen Haşmet Alavi hesabının sahte olduğu ortaya çıktı. Hesabın bir grup İran muhalifi tarafından oluşturulduğu anlaşıldı.

11 Haziran 2019 Salı 06:54
İran karşıtı makaleler yazıyordu... Sahte olduğu ortaya çıktı!

ABD'de İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli İranlı aktivistin gerçek biri olmadığı ve İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından yönetildiği iddia edildi. Hesabın, sadece Forbes dergisine bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington'u İran'da yönetim değişikliği konusunda teşvik ettiği kaydedildi. ABD yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine  gerekçe olarak bu makaleleri kanıt olarak kullandığı ileri sürüldü.

ABD'de yayın yapan haber sitesi "The Intercept" tarafından yayımlanan haberde, birçok Amerikan medya kuruluşuna İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli hesabın gerçek bir kişi olmadığı belirtildi.

Haberde, "aktivist" sıfatıyla Forbes, The Hill, The Daily Caller,  Suudi Arabistan'ın el-Arabiya İngilizce çıkışlı yayınlarında makaleler kaleme alan söz konusu hesabın, İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından  yönetildiği ifade edildi.

Bir yılda 61 İran yönetimi karşıtı makale

Hasan Heyrani adlı MEK üyesinin açıklamalarına dayandırılan haberde,  Alavi hesabının, sadece Forbes dergisinde bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve  Washington'u İran'da yönetim değişikliğine teşvik ettiği vurgulandı.

Bununla beraber MEK grubunun yazdığı söz konusu makalelerde, İran için  yönetim değişikliği istenmesinin yanı sıra, ülke kontrolünün kendilerine ve grup  lideri Meryem Ravagi'ye teslim edilmesi gerektiği yönündeki isteğe de dikkat  çekildi.

Trump yönetimi kaynak gösterdi

Öte yandan, söz konusu makalelerin ABD'nin kıdemli muhafazakar  siyasetçileri tarafından paylaşıldığına dikkat çekilirken, ABD Başkanı Donald  Trump'ın bile İran konusundaki kararlarında bu yazıları kaynak olarak kullandığı  vurgulandı.

Washington Post gazetesi muhabirlerinin ABD'nin İran ile nükleer  anlaşmadan çekilmesine ilişkin bir soruya cevaben Trump yönetiminin anlaşmadan  çekilmesine gerekçe olarak bu makalelerdeki "İran ile nükleer anlaşmanın  Tahran'ın askeri bütçesini artırdığı" iddiasını kanıt olarak sunduğu ifade  edildi.

ABD'ye göre eski terör örgütü

İran hükümetini devirmek ve siyasi bir güç elde etmek için siyasi  lobicilik faaliyetleri yapan ve makaleler yayımlayan MEK'in, 2012 yılına kadar  ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği kaydedildi.

Makalelerin yanı sıra, sosyal medyada da aktif bir strateji yürüten  grup, çok sayıda takipçisiyle özellikle Twitter ve Facebook gibi platformlarda İran hükümeti karşıtı paylaşımlarda bulunuyordu.

Öte yandan Twitter'ın, yayımlanan haber sonrasında söz konusu hesabı  kapatma kararı aldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 06:54
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