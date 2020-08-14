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Aktüel

İran, İsrail-BAE anlaşmasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:02:25 -
İran, İsrail-BAE anlaşmasını kınadı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını kınayarak, "stratejik aptallık" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayınlanan bildiride, İsrail-BAE anlaşmasının bölgedeki "direniş cephesini" güçlendirecek stratejik bir "aptallık" olduğu belirtildi.

Anlaşmanın sert bir dille kınandığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkı ve dünyanın özgür halkları, hiçbir zaman İsrail'in işgalci ve cani rejimiyle ilişkileri normalleştirme ihanetini affetmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün.” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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