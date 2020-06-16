İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, ülkenin batısındaki Bane kentinin Surav köyünde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu Ahmed Alem (49) isimli kişi hayatını kaybetti.

Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde ocak ayında, bir mayının patlaması sonucu aynı aileden 1 kişi ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı.



İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.