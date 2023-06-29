İran ile Irak arasında yeni sınır kapısı açıldı

Irak ile İran arasında inşa edilen Şuşme Sınır Kapısı bugün resmen açıldı

Halepçe ile Kiranmaşan illeri arasında bulunan Şuşme Sınır Kapısı'nın yolcu ve araç geçişine açık olacağı belirtildi.

Açılan yeni kapının Tawela ve Biyara başta olmak üzere Halepçe vilayetine de ekonomik katkısı olacak. Kapının açılışından hem turistik hem de ticari anlamda gelir bekleniyor.

İran ile Irak arasında "uluslararası" özelliğe sahip üç sınır kapısı bulunuyor.

Bunlar Süleymaniye’deki Başmak ve Pervizhan ile Erbil'e bağlı olan Hacı Ümran kapıları.

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