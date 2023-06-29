  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yozgat'ta dağ taş her yerden fışkırıyor! Türkiye'ye yeni müjdelerin gelmesi hedefi: Yatırımcıların gözdesi

Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Joe Biden'den Putin gafı! Irak'ta savaşı kaybediyor

NATO’dan ‘Wagner’ güvencesi

Hiç beklenmedik haber! Çok büyük ciddi kaybı yaşadı: Eski Audi CEO'su ceza aldı diyerek duyurdular

50 bin parsel arsa satılmıştı! Çok ama çok büyük hüsran

Dünyaca ünlü Samsung devi çipleri radarına aldı! Tarihi planını duyurdu! Bomba haber: 17 milyar doları...

Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyan çıktı, araçlar ateşe verildi

Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı
Dünya İran ile Irak arasında yeni sınır kapısı açıldı
Dünya

İran ile Irak arasında yeni sınır kapısı açıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 17:58:00 -
İran ile Irak arasında yeni sınır kapısı açıldı

Irak ile İran arasında inşa edilen Şuşme Sınır Kapısı bugün resmen açıldı

Irak ile İran arasında inşa edilen Şuşme Sınır Kapısı bugün resmen açıldı

Halepçe ile Kiranmaşan illeri arasında bulunan Şuşme Sınır Kapısı'nın yolcu ve araç geçişine açık olacağı belirtildi.

Açılan yeni kapının Tawela ve Biyara başta olmak üzere Halepçe vilayetine de ekonomik katkısı olacak. Kapının açılışından hem turistik hem de ticari anlamda gelir bekleniyor.

İran ile Irak arasında "uluslararası" özelliğe sahip üç sınır kapısı bulunuyor.

Bunlar Süleymaniye’deki Başmak ve Pervizhan ile Erbil'e bağlı olan Hacı Ümran kapıları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23