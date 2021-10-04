İran ile Azerbaycan arasında tansiyon yükselmişti! Hamaney'den açıklama

İran’ın başkenti Tahran'daki askeri öğrencilerin mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan Hamaney, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginliğine değindi.

Tüm ülkelerin komşularla uyum içinde, bağımsız ve kendi milletlerine dayanan ordulara sahip olmasının bölgenin çıkarına olduğunu belirten Hamaney, "Bölgenin orduları güvenliği tesis edebilir. Yabancı orduların kendi çıkarlarını korumak için bölgedeki askeri varlığına izin verilmemelidir. İran'ın kuzeybatısında ve bazı komşu ülkelerdeki sorunlar da bu mantıkla, yabancıların varlığına izin vermeden çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 20 yıl önce Afganistan'ı işgal ettiğini ve şimdi de verdiği zararların ardından yönetimi Taliban'a devredip çıktığını dile getiren Hamaney, bunun tüm ülkeler için ders niteliği taşıdığını söyledi.

Hamaney, "Herkes bilmelidir ki, kim kardeşi için bir kuyu kazarsa kendisi içine düşer. Tüm meseleler yabancıların müdahalesi olmadan çözülmelidir. Güvenlik için başkalarına dayananlar tokat yiyeceklerdir. Yabancı orduların bölgedeki varlığı yıkım sebebidir" dedi.

İran ordusu Azerbaycan ile sınırında "Hayber Fatihleri" adlı tatbikat başlatmıştı.

Tatbikatın isminin İsrail'e mesaj olduğu yorumları yapılmıştı.