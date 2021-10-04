  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş: Türkiye'de attığımız en önemli adım bu

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca 'acele etmeliyiz' uyarısı yaptı

Adnan Menderes ile Bediüzzaman Said Nursi'nin mesaj trafiğini anlattı: O din kahramanı için bu sefer gideceğim

Kılıçdaroğlu HDP sevdasından vazgeçmiyor!

Sosyal medyada skandal paylaşımda bulunmuştu! O hadsizin ifadesi alındı

Yusuf Halaçoğlu'ndan sözde soykırıma ilişkin çarpıcı sorular! 'Nerede bu Ermenilerin mezarları?'

Maraş bölgesine ziyaretçi akını! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sayıyı açıkladı

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi!

Bütün dünyaya çağrı yaptılar: Terör listesine alın

Mustafa Keser lağımı patlatmaya kararlı: Yapacağım açıklamalarla bütün Türkiye şok olacak
Gündem İran ile Azerbaycan arasında tansiyon yükselmişti! Hamaney'den açıklama
Gündem

İran ile Azerbaycan arasında tansiyon yükselmişti! Hamaney'den açıklama

İran'ın dini lideri Hamaney, İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan sorunların, yabancıların varlığına izin vermeden çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 07:44:00 - 2021-10-04 07:44:44
İran ile Azerbaycan arasında tansiyon yükselmişti! Hamaney'den açıklama

İran’ın başkenti Tahran'daki askeri öğrencilerin mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan Hamaney, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginliğine değindi.

Tüm ülkelerin komşularla uyum içinde, bağımsız ve kendi milletlerine dayanan ordulara sahip olmasının bölgenin çıkarına olduğunu belirten Hamaney, "Bölgenin orduları güvenliği tesis edebilir. Yabancı orduların kendi çıkarlarını korumak için bölgedeki askeri varlığına izin verilmemelidir. İran'ın kuzeybatısında ve bazı komşu ülkelerdeki sorunlar da bu mantıkla, yabancıların varlığına izin vermeden çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 20 yıl önce Afganistan'ı işgal ettiğini ve şimdi de verdiği zararların ardından yönetimi Taliban'a devredip çıktığını dile getiren Hamaney, bunun tüm ülkeler için ders niteliği taşıdığını söyledi.

Hamaney, "Herkes bilmelidir ki, kim kardeşi için bir kuyu kazarsa kendisi içine düşer. Tüm meseleler yabancıların müdahalesi olmadan çözülmelidir. Güvenlik için başkalarına dayananlar tokat yiyeceklerdir. Yabancı orduların bölgedeki varlığı yıkım sebebidir" dedi.

İran ordusu Azerbaycan ile sınırında "Hayber Fatihleri" adlı tatbikat başlatmıştı.

Tatbikatın isminin İsrail'e mesaj olduğu yorumları yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay