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Aktüel İran: Her ay yüzde 20 oranında 8-9 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyoruz
Aktüel

İran: Her ay yüzde 20 oranında 8-9 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyoruz

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:52:11 -
İran: Her ay yüzde 20 oranında 8-9 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyoruz

ANKARA (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, aylık yüzde 20 saflıkta 8-9 kilogram uranyum zenginleştirecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Salihi suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünün 40'ıncı gününde düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mecliste çıkarılan nükleer yasa kapsamında her saat 17 ila 20 gram arasında zenginleştirilmiş uranyum üretebildiklerini kaydeden Salihi, "Yasanın gerektirdiği 120 kilograma ulaşmak için ayda yaklaşık 8-9 kilogram (yüzde 20 saflıkta uranyum) üretebiliyoruz." dedi.

Salihi, üretilen yüzde 20 saflıktaki uranyumun depolanıp biriktirileceğini kaydetti.

Kurumun çalışmalarına da değinen Salihi, Buşehr eyaletinde 2 yeni nükleer tesisin yapımının devam ettiğini belirterek, projenin 10 milyar dolar değer ile ülkede sanayi alanında en iyisi olduğunu ifade etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün yaptığı açıklamada Fordo'daki nükleer tesiste dün başlatılan işlemler sonucunda yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde ettiklerini söylemişti.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Mecliste hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.






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