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İran duyurdu! 'Çıkarlarımız gözetilirse Nükleer Anlaşma'ya sadık kalacağız'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, İran'ın çıkarları gözetildiği sürece Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalacaklarını söyledi.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:04
İran duyurdu! 'Çıkarlarımız gözetilirse Nükleer Anlaşma'ya sadık kalacağız'

IRNA'da yer alan habere göre, İran İslami Şura Meclisi Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mehrdad Lahuti, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid AbbasIrakçi'nın katılımıyla düzenlenen toplantıyı değerlendirdi.

Lahuti, "Irakçi toplantıda, İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası meşruiyeti olduğunu ve nükleer anlaşmadan umduğu çıkarları elde ettiği sürece anlaşmaya bağlı kalarak düşmanın saldırılarına karşı misilleme yapacağını açıkladı'' dedi.

Lahuti ayrıca, ''Irakçi, İran Dışişleri Bakanlığı’nın, bölgede ABD komplolarını engellemeye ve önlem almaya çalıştığını belirtti'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:04
  1. iran
  2. Irakçi
  3. Seyid Abbas
  4. DÜNYA Haberleri

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