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Aktüel

İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

İran donanmasının Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde tatbikat sırasında kendisine ait bir başka gemiyi vurduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 03:42:22 -
İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

İran donanmasının Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde tatbikat sırasında kendisine ait bir başka gemiyi vurduğu iddia edildi.


İran medyasında yer alan haberlerde, İran donanmasına ait Cameran fırkateyninin yine İran donanmasına ait Konarak adlı bir gemiyi yanlışlıkla füze ile vurduğu belirtildi.


Olayda hayatını kaybedenlerin olduğu ve yaralıların Çabahar Hastahanesine kaldırıldığı aktarıldı.


İlerleyen saatlerde İran Ordusundan açıklama geleceği bildirildi.

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