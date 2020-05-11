  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran donanması kendi gemisini vurduğunu doğruladı

İran donanması, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde yapılan tatbikat sırasında kendisine ait başka bir gemiyi vurduğunu doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:35:38 -
İran donanması kendi gemisini vurduğunu doğruladı

İran donanması, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde yapılan tatbikat sırasında kendisine ait başka bir gemiyi vurduğunu doğruladı.


İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir dizi deniz tatbikatı sırasında Konarak savaş gemisinin kaza geçirdiği, şimdiye kadar bir kişinin öldüğü ve birkaç kişinin de yaralandığı doğrulandı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.


İran Ordusu, kendi savaş gemisini vurduğunu onaylarken, füzenin nasıl ateşlendiği, füze sayısı ve hasar miktarı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı