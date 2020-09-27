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Aktüel İran Dışişleri Bakanı Zarif Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:45:05 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Zarif ile Bayramov'un telefonda görüştüğünü aktardı.

Muhammed Cevad Zarif de bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için ara bulucuğa hazır olduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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