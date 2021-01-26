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Dünya İran Dışişleri Bakanı: İlk adımı ABD'den bekliyoruz
Dünya

İran Dışişleri Bakanı: İlk adımı ABD'den bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı ihlal eden tarafın ABD olduğunu belirterek ilk adımı bu ülkenin atması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:10:00 -
İran Dışişleri Bakanı: İlk adımı ABD'den bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkilinin nükleer anlaşmaya dönüş için İran'dan "iyi niyet" görmek istedikleri yönündeki açıklamasına cevap verdi.

ABD'nin nükleer anlaşmayı ve anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ettiğini kaydeden Zarif, iyi niyet göstermesi gereken tarafın ABD olduğunu vurguladı.

Zarif, "Anlaşmayı sebepsiz yere ihlal eden ABD'ydi. Bu yanlışını düzeltmeli, ardından İran karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

İran, 5 Ocak 2020'de, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme izni veriyor.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de Mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta da nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmesinden ve uranyum metali üretmesinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin "nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için öncelikle İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini ve Tahran'dan iyi niyet görmek istediklerini" ifade ettiği bir açıklaması uluslararası medyada yer almıştı.

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