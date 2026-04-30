70 bin liralık burun ameliyatı ölümle bitti! Sapa sağlam girdi, cenazesi çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İzmir’in Çiğli ilçesinde burun estetiği ameliyatı olan 23 yaşındaki Hatice Öncü, operasyon sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesinin 'Yanlış ameliyat yapıldı, bizi oyaladılar' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İzmir, gencecik bir kadının estetik ameliyat masasında son bulan yaşamının yasını tutuyor. 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli’deki özel bir hastaneye burun estetiği operasyonu için giden 23 yaşındaki Hatice Öncü, ameliyat sırasında iddiaya göre fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan genç kadın, ertesi gün sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızlarının sapa sağlam girdiği hastaneden cansız bedeninin çıktığını belirten acılı aile, ihmal iddialarıyla yargıya başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün inceleme başlattığı olayda, genç kadının ameliyat için 70 bin lira ödediği ve narkozdan uyanamadığı ileri sürülüyor.

Çiğili ilçesinde burun estetiği ameliyatına giren 23 yaşındaki Hatice Öncü, operasyon sonrası hayatını kaybetti. Ailenin olaya ilişkin suç duyurusunda bulunmasının ardından inceleme başlatıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının özel hastanede burun estetiği ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. SUÇ DUYURUSU SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

"KIZINIZ İYİ" DEDİLER, BENİ KANDIRDILAR" Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi. Kızının güle oynaya burun estetiği ameliyatına girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapa sağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar.' dedi.- 'Ameliyat anında bir şey olmuş"dedi. "YANLIŞ BİR AMELİYAT OLMUŞ" Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti. Acılarının büyük olduğunu anlatan baba, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu." şeklinde konuştu.

AMELİYAT İÇİN 70 BİN TL VERDİLER Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü. Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi. "AMELİYATTAN ÇIKIYOR, UYANMIYOR" Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.

