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Aktüel İran Devrim Muhafızları ve emrindeki teröristler, Suriyelilerin evlerine el koyuyor
Aktüel

İran Devrim Muhafızları ve emrindeki teröristler, Suriyelilerin evlerine el koyuyor

El konulan evler, karargaha veya barınma merkezlerine dönüştürülüyor, ev sahiplerine ise herhangi bir tazminat ödenmiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:12:57 -
İran Devrim Muhafızları ve emrindeki teröristler, Suriyelilerin evlerine el koyuyor

DEYRİZOR (AA) - MOHAMAD MİSTO - İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, hava saldırılarından korunmak için Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Mayadin ilçesinde sivillere ait 30 eve daha el koydu.

Suriye'de hava saldırılarından korunmak için askeri noktalarını ve silahlı unsurlarını sivil yerleşimlerdeki evlere yerleştirerek gizlemeye çalışan İran devrim muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde sivillere ait evlere el koymaya devam ediyor.

İran devrim muhafızları, bu amaçla Deyrizor'da yoğun olarak varlık gösterdikleri Mayadin ilçe merkezinde, son 2 haftada sivillerin yaşadığı 20 eve el koyarak, aileleri evsiz bıraktı.

İranlılar, ev sahiplerine tazminat ödemezken, evleri karargahlara veya barınma merkezlerine çeviriyor.

İran destekli yabancı terörist gruplardan Irak kökenli Haydariyyun​​​​​​​ grubu da 3 gün önce Mayadin'in doğusundaki Mihkan beldesinde, Irak üzerinden Suriye'ye gelen İranlıları koruma bahanesiyle sivillere ait 10 evi müsadere etti.

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin kara gücü haline gelen İran devrim muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, Deyrizor'da daha önce de çok sayıda eve el koyup, buraları karargaha dönüştürmüştü.

İran devrim muhafızları ve destekledikleri yabancı grupların Deyrizor'daki mevzileri, ABD tarafında veya aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca sık sık saldırılara maruz kalıyor.

- İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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