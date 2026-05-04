Bu yapılan hatalar cildinizi mahvediyor! Sivilce sorunu yaşayan milyonlarca kişi için uzmanlar uyarı yaptı
Dermatologlardan sivilce konusunda ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzman isimler yapılan hataya dikkat çekiyorlar...
Sivilce sorunu yaşayan milyonlarca kişi, farkında olmadan yaptığı bazı alışkanlıklarla cilt problemini daha da kötüleştiriyor. Uzman dermatologlar, akneyi artıran yaygın hatalara karşı uyarılarda bulunarak, doğru bakımın önemine dikkat çekiyor.
Üstelik bu durum sadece ergenlik dönemine özgü değil; yetişkin kadınların yaklaşık yüzde 15'inde de sivilce görülüyor. Siyah nokta, beyaz nokta ve iltihaplı sivilceler en sık yüz, alın, göğüs, sırt ve omuz bölgelerinde ortaya çıkıyor.
Dermatologlara göre yapılan en büyük hatalardan biri, sürekli ürün değiştirmek. Uzmanlar, bir akne tedavisinin etkisini gösterebilmesi için en az 6-8 hafta kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sadece çıkan sivilcelere ürün sürmek de yeterli olmuyor; bunun yerine akneye eğilimli bölgenin tamamına ince bir tabaka halinde uygulanması öneriliyor.
Makyaj alışkanlıkları da sivilceyi doğrudan etkiliyor. Özellikle yağ bazlı ürünler gözenekleri tıkayarak akneyi artırabiliyor.
Bu nedenle "non-komedojenik" yani gözenek tıkamayan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca makyajla uyumak da ciltte yeni sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor.
Cildi aşırı yıkamak da yaygın bir hata. Temizlik hissi verse de günde iki kereden fazla yüz yıkamak cildi tahriş ederek sivilceyi artırabiliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yıkamanın yeterli olduğunu belirtiyor.
Yağlı cildi kurutmaya çalışmak da sanılanın aksine sorunu çözmüyor. Aşırı kuruyan cilt daha fazla tahriş oluyor ve bu da akneyi tetikleyebiliyor. Bu nedenle akneye uygun nemlendiricilerin düzenli kullanılması öneriliyor. Aynı şekilde sert peeling yapmak, alkol bazlı ürünler kullanmak ve cildi ovalamak da cilt bariyerine zarar vererek sivilceyi artırabiliyor.
Terin ciltte kalması da olumsuz etki oluşturuyor. Spor sonrası terin temiz bir havluyla nazikçe alınması gerektiği belirtiliyor.
Uzmanların en önemli uyarılarından biri ise sivilceleri sıkmamak. Her ne kadar cazip görünse de sivilceleri patlatmak enfeksiyonu artırabiliyor ve ciltte iz kalmasına neden olabiliyor. Özellikle derin ve ağrılı sivilcelerde mutlaka bir dermatoloğa başvurulması gerektiği vurgulanıyor.
