Bu yapılan hatalar cildinizi mahvediyor! Sivilce sorunu yaşayan milyonlarca kişi için uzmanlar uyarı yaptı

Dermatologlara göre yapılan en büyük hatalardan biri, sürekli ürün değiştirmek. Uzmanlar, bir akne tedavisinin etkisini gösterebilmesi için en az 6-8 hafta kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sadece çıkan sivilcelere ürün sürmek de yeterli olmuyor; bunun yerine akneye eğilimli bölgenin tamamına ince bir tabaka halinde uygulanması öneriliyor.