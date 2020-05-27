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Aktüel

İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:57:21 -
İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı. Halife'nin naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüde, İdlib'in Maaratünnuman ilçesi yakınlarındaki Deyr Şarki köyünde bulunan Halife Ömer bin Abdulaziz'in mezarının kazıldığı görülüyor.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan olan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğu görüntülerde yer alıyor. Halife'nin naaşının kalıntılarının ise akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçleri Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarını hiçe sayarak geçen aylarda ele geçirdiği Maaratünnuman ilçesindeki İslam Halife'sinin mezarının bulunduğu türbeyi yakarak büyük zarar vermişti.


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