İran Cumhurbaşkanı suikasta mı kurban gitti? O "Türkiye" ayrıntısı "Aman Allah'ım" dedirtti

Coşkun Başbuğ, İran'da önemli siyasi değişiklikler beklenirken, Batı'nın bu değişimlere nasıl müdahale ettiği üzerine değerlendirmelerde bulundu. İran'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye yanlısı açıklamalarını hatırlatan Başbuğ, "Böylesi isimler iktidara gelir ve İran'ı yönetmeye kalkarlarsa batının, İsrail'in, ona destek veren Amerika'nın hali nice olurdu. Bu tehdidin ortadan kaldırılması için yapılacak tek iş vardı o da bu isimlerin sistemin dışına atılması. Başardılar" dedi. Başbuğ, Star'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,

"Türkiye ve İran olarak Filistin davasını, direniş eksenini desteklemek hususunda ve Filistin halkının hak ettiği hukukunun kendilerine verilmesi konusunda mutabık kaldık."

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan;

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"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalıyız."

Bu sözlerin sahibi iki isimden biri seneye İran'ın Dini Lideri, diğeri de İran'ın Cumhurbaşkanı olacaktı.

Bir başka deyişle 2025 yılında İran Dini Lideri Hamaney'den boşalacak koltuğa İran Cumhurbaşkanı Reisi, Reisi'den boşalacak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan oturacaktı.

Kısacası eğer yaşasalardı önümüzdeki yıl İran'ın bir ve iki numaralı isimleri İran'ın alışılageldik siyasetinde büyük kırılmalara yol açacak bir siyaset izleyeceklerdi.

Aman Allah'ım...

Bu durum batı için tam bir kabustu.

İşte işi sabotaja götürecek süreçte burada başladı.

Bu iki isim ile birlikte bir diğer tehdit de İran siyasetinde önemli yerlere gelmesi beklenen Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Ali Haşimi ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti idi.

Üstelik bu iki ismin diğer iki isimden farkı soylarının Türk olmasıydı.

Böylesi isimler iktidara gelir ve İran'ı yönetmeye kalkarlarsa batının, İsrail'in, ona destek veren Amerika'nın hali nice olurdu.

Bu tehdidin ortadan kaldırılması için yapılacak tek iş vardı o da bu isimlerin sistemin dışına atılması.

Başardılar... (...)"