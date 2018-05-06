İran Cumhurbaşkanı Ruhani resti çekti! Pişman olursunuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran ve Batı arasında imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi durumunda "tarihi pişmanlık duyacağını" söyledi.



İran devlet televizyonuna konuşan Ruhani ABD'nin alacağı herhangi bir karara karşı da hazır olduklarını belirtti.

Ruhani, "ABD anlaşmadan çekilirse tarihi pişmanlık duyacak. Herhangi bir karara karşı hazırlıklıyız. İran Atom Enerjisi Örgütü'ne gerekli direktifler verildi" ifadelerine yer verdi.



İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin bir daha nükleer anlaşma için müzakere masasına oturmayacağını açıklamıştı.

