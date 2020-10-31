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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:23:45 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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