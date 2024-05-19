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Gündem İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arayan kurtarma ekibinden kötü haber!
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arayan kurtarma ekibinden kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-05-19 20:34:00 - 2024-05-19 20:39:29

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini aramak için bölgeye giden 3 arama-kurtarma çalışanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu.

Gelişmeyi İran medyası duyurdu.

Bölgedeki olumsuz hava koşulu çalışmaları engelliyor!

Ekiplerin Reisi'nin düşen helikopterine ulaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle neredeyse imkansız duruma geldi.

Ayrıca bölgeye gönderilen İHA'ların da hava koşulları nedeniyle görev yapamadığı belirtildi.

İran medyasının geçtiği son haberlerde ise bölgeye giden 3 arama-kurtarma çalışanıyla irtibatın koptuğu belirtildi.

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