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Dünya

İran-Azerbaycan ilişkileri "stratejik" düzeye yükseltildi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:59:00 -
İran-Azerbaycan ilişkileri "stratejik" düzeye yükseltildi

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel ve etnik ortaklıkları "ortak sermaye ile karşılıklı ilişkilerin itici gücü" olarak nitelendiren Vaizi, "Bugün iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesi ile iki ülke arasındaki ilişkiler tüm alanlarda stratejik düzeye yükseltildi." dedi.

Vaizi, "İran İslam Cumhuriyeti, tüm hassas durumlarda ve farklı zamanlarda Azerbaycan hükümeti ve halkının yanında yer aldı ve iki ülke ile iki millet arasında tüm alanlarda çok sağlam ilişkiler kurdu." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Vaizi, şunları kaydetti:

Hâlihazırda ABD'nin baskıcı yaptırımları nedeniyle askıya alınan projelerin uygulanmasına hazırlık yapmak ve onları milletlerimizin çıkarları doğrultusunda harekete geçirmek için uygun koşullara sahibiz. İki ülke halklarının münasebetlerini daha da sağlamlaştırmak için karşılıklı ilişkilerde kalıcı rol oynayan fikirler ve işbirliği konularını tespit edip uygulamalıyız.

Azeri yetkili de bu görüşmede, iki ülke ilişkilerini değerlendirerek, "Enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve turizm dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük bir potansiyele sahibiz ve bunları değerlendirme konusunda çok kararlıyız." şeklinde konuştu. 

 

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