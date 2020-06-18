İran, ABD'nin Esed rejimine yaptırımlarına tepki gösterdi

ANKARA (AA) - İran, Suriye'de Esed rejiminin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine almasınının "uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı" olduğunu savundu.

Tahran'ın yaptırımları kınadığını belirten Musevi, "Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği şartlarda, bu tür insanlık dışı yaptırımların uygulanması sadece Suriye halkının acılarını arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Musevi, yaptırımlara rağmen İran'ın Esed rejimi ile ekonomik ilişkilerini güçlendirerek sürdüreceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, dün Beşşar Esed ve eşi dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Aynı kapsamda Suriye'deki savaş suçlarının fonlanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammed Hamşo ve İranlı milis grubu Fatımiyyun Tugayı da listeye eklenmişti. Açıklamada, "Yaptırımların amacı Suriye halkı değil, savaştan çıkar sağlayan Esed rejimi ve rejim yöneticileridir." ifadesine yer verilmişti.