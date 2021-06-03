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İran, 16 milyon dolar aidatını ödemeyince BM’de askıya alınmıştı: İran tepkili!
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Dünya İran, 16 milyon dolar aidatını ödemeyince BM’de askıya alınmıştı: İran tepkili!
Dünya

İran, 16 milyon dolar aidatını ödemeyince BM’de askıya alınmıştı: İran tepkili!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin borcu nedeniyle Birleşmiş Milletler’deki (BM) oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Zarif, “ABD’nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 21:22:00 -
İran, 16 milyon dolar aidatını ödemeyince BM’de askıya alınmıştı: İran tepkili!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, BM'ye geciktirilmiş borçlar nedenleriyle oy hakkının iptal edilmesine ilişkin, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.

BM'nin aldığı kararda, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını hesaba katmadığını belirten Zarif, “Her şeyin siyah-beyaz olduğu bu dünyada, BM ödenmemiş borçları gerekçe göstererek İran'ın oy hakkını iptal etme kararı aldı. Bu karar alınırken ABD'nin yaptırımları hesaba katılmadı” dedi.

Zarif ayrıca, “BM, ödememiz gereken borcu ABD'nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir” sözlerini kaydetti.

 

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