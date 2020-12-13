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Aktüel Irak'taki Haşdi Şabi, "Kerkük'te kendisine bağlı Kürt gücü kurulduğu" iddiasını doğrulamadı
Aktüel

Irak'taki Haşdi Şabi, "Kerkük'te kendisine bağlı Kürt gücü kurulduğu" iddiasını doğrulamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:50:48 -
Irak'taki Haşdi Şabi, "Kerkük'te kendisine bağlı Kürt gücü kurulduğu" iddiasını doğrulamadı

ERBİL (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinin, Kerkük kentinde Kürtlerden oluşan güç kurduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin Kerkük'te Kürtlerden oluşan güç kurduğu iddialarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlığın temasa geçtiği Haşdi Şabi'den Kerkük'te böylesi bir oluşumdan haberdar olmadıkları yönünde yanıt alındığı belirtildi.

Haşdi Şabi'nin söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatacağını belirttiği kaydedilen açıklamada, eğer bu yönde bir adım atılmışsa da Haşdi Şabi başkanlık heyetinin bu gücü lağvedeceğine işaret edildiği ifade edildi.

Irak'ta dün Haşdi Şabi bünyesinde Kerkük'te, Kürtlerden oluşan güç kurulduğu iddia edilmişti.

- Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

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