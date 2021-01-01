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Aktüel Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı
Aktüel

Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:19:48 -
Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında ateşli silahla vurulma dahil yaşanan çeşitli olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde yılbaşı kutlamaları sırasında gerçek mermiyle havaya ateş edilmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Ayrıca ülke genelinde 25 kişinin havai fişek nedeniyle çeşitli şekillerde yaralandığını ifade eden Bedr, Kerkük kentinde ise kutlamalar sırasında bir binada çıkan yangında 30 kişinin yaralandığını aktardı.

Bedr, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğunu kaydetti.

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