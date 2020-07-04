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Aktüel

Irak'ta, Ulusal Güvenlik Servisi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına yeni isimler atandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:53:07 -
Irak'ta, Ulusal Güvenlik Servisi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına yeni isimler atandı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığı ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına yeni atamalar yaptı.

Irak resmi haber ajansı, Başbakan el-Kazımi'nin her ikisini de Falih Feyyad'ın yürüttüğü Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına General Abdulgani Esedi, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına da eski İçişleri Bakanı Kasım Araci'yi atadığını bildirdi.

Habere göre, Feyyad, Haşdi Şabi Kurumu Başkanlığını ise sürdürüyor.

Irak Başbakanı Kazımi, 25 Haziran'da yerel medya temsilcileriyle toplantısında, devletin önemli kademelerinde yeni görev değişikliklerine gidileceğini açıklamıştı.

- Önemli atamalar

Kazımi, göreve geldiği 7 Mayıs'tan bu yana askeri ve sivil kurumlarda yeni atamalar yapmıştı.

Terörle Mücadele Kurumunun başına General Abdulvahap es-Saadi ve Genelkurmay Başkanlığına General Abdulemir Yarullah'ı getiren Mustafa Kazımi, Sivil Havacılık Kurumu, Basın ve Yayın Konseyi, Şii Vakfı, Genel Emeklilik Dairesi ve El-Reşit Bankasının başkanlarını da değiştirmişti.

Kazımi, 2 gün önce de hükümetin Parlamento İşlerinden Sorumlu Temsilciliği görevine bir Türkmen olan eski Devlet Bakanı Turhan Müftü'yü atamıştı.


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