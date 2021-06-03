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Dünya Irak'ta türbelere giden kapıda patlama: Ölüler var
Dünya

Irak'ta türbelere giden kapıda patlama: Ölüler var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 22:49:00 -
Irak'ta türbelere giden kapıda patlama: Ölüler var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu açıklandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi.​​​​​​​

Bağdat’ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad’ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

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