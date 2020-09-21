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Aktüel Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 70 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 70 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:20:30 -
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 70 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 8 bin 625'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte salgında ülke genelinde 70 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 821 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 625'e, vaka sayısı da 322 bin 856'ya çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 484 artışla 258 bin 75'e ulaştı.

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