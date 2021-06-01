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Dünya Irak'ta siyah mantar kâbusu
Dünya

Irak'ta siyah mantar kâbusu

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonundan bir kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 02:17:00 -
Irak'ta siyah mantar kâbusu

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Nasiriye’de ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti. Tavil, söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

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