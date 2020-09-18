Irak'ta seçimde hükümet kurulması için tasarlanan paket hazırlandı

Irak Cumhurbaşkanının Baş Danışmanı Ali Şükrü, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve hükümet seçimlerini değiştirmek için tasarıyı hazırlayan anayasa değişikliği komitesinin 23 üyesi olduğunu ve bu komiteden hiçbiri siyasi parti üyesi olmadığını söyledi.

Şükrü, "Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanının görev ve yetki alanlarında değişiklikler ve düzeltmeleri içeriyor. Komite ayrıca hükümetin, seçim sonrası mecliste oluşacak en büyük koalisyon değil, seçimde birinci olan parti veya koalisyon tarafından kurulmasını önerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan kanun tasarısında ayrıca 329 üyeli mecliste 175 milletvekili olması öneriliyor.

Ali Şükrü, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in önümüzdeki Haziran ayında yapılacak erken seçimlerden önce meclisin kaldırılmasını talep etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Şükrü, yalnızca Başbakan Mustafa El-Kazimi'nin ABD'nin Irak'tan tamamen çekilmesi için müzakere edeceğini söyledi.