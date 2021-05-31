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Dünya Irak'ta operasyon! Enselendiler
Dünya

Irak'ta operasyon! Enselendiler

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 DAEŞ'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:36:00 -
Irak'ta operasyon! Enselendiler

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 DAEŞ'li teröristin yakalandığı duyuruldu.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde DAEŞ'li teröristlerin kaldığı iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 6 kişinin yakalandığı ve sorgulama sırasında DAEŞ'li olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Irak federal polis gücünün kentin kuzey batısında fırlatmaya hazır 5 adet roket ve roket atar ele geçirdiği ifade edildi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları devam ediyor.

 

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