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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:40:55 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 82 artarak 7 bin 814'e ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 597 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 814'e, toplam vaka sayısının ise 278 bin 418'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, tedavisi tamamlanan 3 bin 824 kişinin taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 213 bin 817 olduğunu bildirdi.

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