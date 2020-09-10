Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 82 artarak 7 bin 814'e ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 597 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 814'e, toplam vaka sayısının ise 278 bin 418'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, tedavisi tamamlanan 3 bin 824 kişinin taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 213 bin 817 olduğunu bildirdi.