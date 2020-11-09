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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:43:19 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 53 artarak, 11 bin 380'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybederken ve 3 bin 184 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 380'e, vaka sayısı ise 501 bin 733'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 432 bin 233'e ulaştı.

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