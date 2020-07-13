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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 100 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:25:19 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 100 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 100 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 229 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 100 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 250'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 229 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 79 bin 735'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının 46 bin 998 olduğu bilgisini paylaştı.

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