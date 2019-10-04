Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı

Tahsin Han

Amerika ile İran’ın savaşı, Irak’a yansıdı... ABD’nin baskılarıyla Tahran’a yönelik adımlar atıp İran merkez bankasına kısıtlamalar getiren Bağdat yönetimine İran, ülkedeki nufüz etkinliğini kullanarak gözdağı veriyor...

Geçtiğimiz yıl İran’ın başlattığı yolsuzluk, elektrik ve su protestolarının benzeri yine sahneleniyor... Bağdat’ın yanı sıra, başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde salı günü başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları yayılıyor. 4 kişinin öldüğü 100 kişinin yaralandığı salı günkü gösteriler önceki gece büyüdü. Ülkenin güneyindeki Zikar (Nasiriyye) kentinde hükümet karşıtı göstericiler, vilayete bağlı ilçelerde bazı hükümet binalarını ateşe verdi.

Zikar’da kanlı gece

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı’nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Zikar (Nasiriyye) vilayetindeki gösterilerde biri polis 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. Bağdat’ta da bir kişi öldü. Böylece ülke genelinde toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla insan da yaralandı.

Başbakan ‘provokatör’ dedi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı açıklamada, başkent Bağdat’ta “güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı” verdiğini belirtti. Bağdat Polis Müdürlüğü’nde görevli Ahmed Halef de başkentin genelinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu. Hükümet bu kısıtlamayla internet üzerinden eylemcilerin örgütlenmesini engellemeye çalışıyor.

Bağdat ve 3 kentte OHAL

Irak yönetimi ayrıca, gösterilerin yoğun olduğu Bağdat’tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de OHAL ilan etti. Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.