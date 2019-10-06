Irak'ta flaş gelişme: Bağdat Valisi görevden alındı! 6 gündür süren protestolarda en çok Bağdat'ta olmak üzere yaklaşık 100'den fazla kişi hayatını kaybetmesinin ardından Bağdat Valisi Falah el Cezairi, görevden alındı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken Bağdat Vilayeti Konseyi, Bağdat Valisi Falah el Cezairi'nin görevden alınmasına karar verdi. 6 gündür süren ve 100'e yakın insanın hayatını kaybettiği protestoların en yoğun olduğu başkent Bağdat'ta 58 kişilik konsey valinin görevden alınmasını oyladı. Oylama sonucu yapılan açıklamada valilik görevi için yeni adayların değerlendirileceği belirtildi. Yolsuzluk, işsizlik gibi sebeplerle hükümete karşı devam eden ve altıncı gününe giren eylemlerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken en az 2 bin 500 kişi de yaralandı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, protestolarla ilgili açıklamasında 'göstericilerin meşru taleplerinin duyulduğunu' belirtip itidal çağrısında bulunmuştu.

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