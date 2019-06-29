Irak'ta DEAŞ saldırısı! Ölü ve yaralılar var Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Salahaddin Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Said Muhammed, DEAŞ mensuplarının gece vilayetin güneyindeki Beled ilçesi yakınlarında devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti. Muhammed, saldırı sonucu 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti. Iraklı güçlerin,Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala,Musul,Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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