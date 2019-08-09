Irak'ta DEAŞ operasyonu: 4 ölü

İSTANBUL (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonda 4 terörist öldürüldü. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ortak Operasyon Komutanlığınca ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen "Nasır İradesi" operasyonunda 18 DEAŞ'lı yakalandı, 4'ü de öldürüldü. Açıklamada, aynı operasyonda 25 köyde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiği kaydedildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 7 Temmuz'da başlayan "Nasır İradesi" operasyonu kapsamında Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların DEAŞ'tan temizlenmesinin amaçlandığını bildirmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.